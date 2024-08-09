Выборы в США: Харрис оторвалась от Трампа

Выборы в США: Харрис оторвалась от Трампа1
- 9.08.2024, 12:48
На 5%.
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опережаетсвоего оппонента Дональда Трампа на 5% — 42% против 37%. Об этом 9 августа сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса Ipsos.
Результаты также показали, что Харрис опережает Трампа (42% против 40%) в семи штатах, где битва была наиболее ожесточенной на президентских выборах-2020 — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.
Харрис увеличила свой отрыв от Трампа по сравнению с опросом Reuters/Ipsos, проведенным 22−23 июля.
4% респондентов заявили о поддержке независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего по сравнению с 10% в июле.
Также, согласно результатам опроса Ipsos, множество избирателей Трампа сильнее, чем Харрис, ассоцируют со словом «патриот», а также со словом «странный», которым сторонники демократов стали называть кандидата от республиканцев в последние недели.
Опрос Ipsos проводился 2−7 августа, в нем приняли участие 2045 взрослых американцев. Погрешность составляет около 3%.