ГАИ отправила патрули к магазинам по всей Беларуси 7 9.08.2024, 12:55

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На целых четыре дня.

Госавтоинспекция Минска объявила о республиканской акции, которую решили провести на этих выходных, с 9 по 12 августа.

Профилактическое мероприятие затронет все области Беларуси и будет направлено на «пресечение фактов» управления в нетрезвом виде. Также инспекторы ГАИ пообещали пристальное внимание тем, кто не боится ездить без прав — их тоже привлекут к ответственности.

Во время республиканской акции «Пьяному и бесправному не место на дороге» сотрудники ГАИ пообещали усилить надзор за дорожным движением и отправить патрули к «местам массового отдыха граждан», магазинам и развлекательным заведениям, которые работают 24/7.

Также в ведомстве рассказали, что запланировали обмен нарядами ДПС в граничащих районах и проведение спецмероприятий под условными названиями «Фильтр» и «Паутина». В ГАИ добавили, что сотрудники ДПС «Стрела» окажут практическую помощь районам с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой.

Кроме того, Госавтоинспекция Минска попросила не скрывать «попытки нетрезвого вождения» и сообщать об этом по телефону 102. Не забыли предостеречь белорусов и о «переменчивых погодных условиях», во время которых нужно применять «повышенные меры безопасности» и «быть благоразумным».

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