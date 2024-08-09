Годовщина белорусской революции 9 9.08.2024, 13:02

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9 августа 2020 года начался новый отсчет в истории Беларуси.

Сегодня исполняется четыре года с момента президентских выборов в Беларуси, которые были признаны всем миром фальсифицированными.

После закрытия участков для голосования и подсчета результатов, белорусы увидели, что их голоса были украдены.

По всей стране, от столицы до маленьких городов, сотни тысяч людей вышли на центральные площади, чтобы выразить свой протест и отстоять свое право на честные выборы.

9 августа 2020 года начался новый отсчет в истории Беларуси.

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