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Годовщина белорусской революции

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  • 9.08.2024, 13:02
  • 2,524
Годовщина белорусской революции

9 августа 2020 года начался новый отсчет в истории Беларуси.

Сегодня исполняется четыре года с момента президентских выборов в Беларуси, которые были признаны всем миром фальсифицированными.

После закрытия участков для голосования и подсчета результатов, белорусы увидели, что их голоса были украдены.

По всей стране, от столицы до маленьких городов, сотни тысяч людей вышли на центральные площади, чтобы выразить свой протест и отстоять свое право на честные выборы.

9 августа 2020 года начался новый отсчет в истории Беларуси.

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