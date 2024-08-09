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ВСУ снова показали зубы: начался новый этап этой войны

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  • Альфред Кох
  • 9.08.2024, 13:07
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ВСУ снова показали зубы: начался новый этап этой войны

Вся путинская армия — сплошной тришкин кафтан.

Прошли два года и сто шестьдесят шесть дней войны. Сегодня ISW исправился и показал на своих картах операцию ВСУ в Курской области. Первое, что бросается в глаза, это то, что за три дня ВСУ заняли больше территории, чем российская армия за три с лишним месяца Харьковской операции.

За прошедшие сутки ВСУ взяли под свой контроль еще порядка 100 кв. км российской территории и теперь контролируют около 450 кв. км. По некоторым сведениям, они уже преодолели половину расстояния до Курской АЭС и находятся примерно в 30 км от нее.

Также бои уже идут непосредственно в самом городе Суджа и некоторые российские (!) военкоры даже утверждают, что город полностью перешел под контроль ВСУ.

Во всяко случае, интернет завален роликами, которые записали местные жители и на которых видны колонны покидающих город граждан вперемешку с бегущими оттуда российскими войсками.

Случилось то, что с одной стороны давно предсказывалось многими экспертами, а с другой — невозможно было себе представить: Россия совершенно не защищена от внешнего вторжения, поскольку Путин все свои более-менее боеспособные войска отправил на украинский фронт.

Приди сейчас в голову, например, финнам вернуть себе отторгнутые у них в 1940 году земли — они это смогут сделать без единого выстрела. То же самое касается и японцев с их претензиями на южные Курилы. И я вообще не понимаю, чего ждут грузины и молдоване? Лучшего момента для восстановления своей территориальной целостности невозможно даже придумать.

Вообще, вся эта операция оказалась возможной в виду эпического провала путинской разведки: это она прошляпила сосредоточение такой большой группировки противника в Сумской области, рядом с российской границей.

Ведь потом, когда операция уже началась, все российские СМИ писали о минимум тридцати украинских танках, не говоря уже об остальной технике. Это ведь не иголка в стоге сена! А вон, пойди ж ты, прозевали… С чем мы их и поздравляем!

Я всегда говорил, что самым слабым звеном в путинской вертикали являются спецслужбы. Они абсолютно непрофессиональны и годятся только для поборов с бизнеса и политических преследований. Сколько-нибудь профессиональную работу они выполнить не умеют и не хотят уметь.

В этой связи характерно сегодняшнее заявление Нарышкина (руководителя путинской СВР) о том, что освобожденные в результате недавнего обмена сотрудники российских спецслужб после непродолжительного отдыха снова вернутся к исполнению своих служебных обязанностей.

Хочется спросить: и Красиков? А как формулируются его служебные обязанности? Чисто интересно. А что: освобожденные хакеры снова начнут воровать деньги из банков? Серьезно? Это и есть разведывательная деятельность? Как интересно… Я всегда считал, что это немножко по-другому называется.

Но вернемся к Курской операции. Ясно, что для того, чтобы остановить наступление ВСУ, необходимо перебросить туда войска. А это значит, что их нужно снять с другого участка украинского фронта. И немедленно уже на этом участке образуется дыра. Соответственно, не надо быть Спинозой, чтобы догадаться, куда в следующий раз ударят ВСУ. Вся путинская армия — сплошной тришкин кафтан…

Как не раскручивай маховик ВПК, как не накачивай его и Минобороны деньгами, а людишек-то за два с лишним года войны побило много… Не хватает солдатиков-то… Ах, Вован, хочешь — не хочешь, а надо мобилизацию объявлять… И грести уже в Москве и Питере. Не до Ильюши ли Медведева доберутся в этот раз? Папа у него уж больно боевой. На словах… А сынка не видно на фронте… Непорядок…

ВСУ снова показали зубы и началась какой-то новый этап этой войны.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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