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Белорусская пенсионерка попала в реанимацию после уборки дивана

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  • 9.08.2024, 13:49
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Белорусская пенсионерка попала в реанимацию после уборки дивана

Проводится проверка.

Жительницу Дзержинска во время чистки дивана ударило током, она в реанимации. Проводится проверка, сообщили в Следственном комитете.

Днем 7 августа во дворе своего дома 63-летняя жительница Дзержинска вместе супругом очищали от грязи диван при помощи мойки высокого давления.

«Когда женщина передала пистолет мужу, тот почувствовал электрический удар от рукояти, а супруга резко упала без сознания», — рассказали в СК.

Отбросив электроинструмент, мужчина тут же попытался оказать жене первую помощь и вызвал скорую. Пенсионерку доставили в реанимацию с диагнозом «электротравма».

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

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