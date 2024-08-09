The New York Times написала о неэффективности офиса Светланы Тихановской 13 9.08.2024, 14:01

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Бездеятельность офиса вызывает большое недовольство белорусов.

Хотя Беларусь сыграла определенную роль в широкомасштабном обмене заключенными на прошлой неделе, ни один из 1400 узников, признанных правозащитниками политзаключенными, не был освобожден, пишут Эндрю Хиггинс и Томас Дапкус для американского издания The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон и Москва восприняли крупнейший обмен заключенными между Востоком и Западом со времен холодной войны как триумф. Это вызвало недоумение и боль среди семьи и друзей политзаключенного лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого и других противников Лукашенко — правителя, который на протяжении 30 лет удерживает власть в Беларуси.

Беларусь участвовала в обмене, освободив гражданина Германии, приговоренного к смертной казни. Однако, в отличие от России, власти Беларуси не освободили ни одного из заключенных, признанных правозащитным центром «Весна» политическими заключенными.

«Нам горько, что ни одного белоруса не освободили», — говорит активистка «Весны» Алена Маслюкова. Она добавила, что «в Беларуси больше политзаключенных, чем в России, но на Беларусь оказывалось меньшее давление для освобождения политических заключенных».

Это может быть связано с тем, что Беларусь, население которой составляет менее 10 миллионов человек и которую с 1994 года возглавляет Лукашенко, рассматривается на Западе как пророссийское марионеточное государство и, несмотря на постоянный террор, страна не привлекает к себе особого внимания.

Но отсутствие белорусских заключенных в списках для обмена на прошлой неделе вызвало вопросы о том, почему противники Лукашенко за рубежом во главе со Светланой Тихановской, самопровозглашенным национальным лидером Беларуси, не смогли сделать освобождение заключенных приоритетом для Соединенных Штатов и других западных правительств.

Это сильно отличается от действий российского оппозиционного движения в изгнании, которое энергично боролось за освобождение своих диссидентов.

Офис Тихановской в Вильнюсе, столице Литвы, направил сообщение западным дипломатам на прошлой неделе, в котором признал, что «среди части общества и экспертов существует мнение, что они не сделали достаточно для того, чтобы расставить приоритеты в вопросе белорусских политических заключенных для обеспечения учета их интересов во время обмена заключенными». Это, как говорится, только часть правды.

Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, также находится в тюрьме в Беларуси.

Также из обмена заключенными был исключен Алесь Беляцкий, основатель «Весны», который был удостоен Нобелевской премии мира в 2022 году. Он отбывает 10-летний срок в Беларуси за свою роль в беспрецедентных общенациональных уличных протестах 2020 года, начавшихся после заявления Лукашенко о том, что он одержал «убедительную победу», шестую подряд, на cфальсифицированных выборах.

Жена Беляцкого, Наталья Пинчук, живет в Норвегии. В рамках обмена эта страна выпустила российского шпиона, который выдал себя за бразильца. Она сказала, что «это разбило ее сердце и сердца заключенных белорусов, никто из них не был освобожден». Наталья добавила, что понятия не имела, что обсуждается обмен, пока он не состоялся.

Польша, которая в рамках обмена освободила испанского журналиста, арестованного недалеко от польско-украинской границы по обвинению в шпионаже в пользу России в 2022 году, также осталась не у дел. Лукашенко сопротивлялся польским требованиям освободить Анджея Почобута, этнического поляка, журналиста и одного из лидеров польской диаспоры, который был приговорен в прошлом году к восьми годам по обвинению в угрозе национальной безопасности.

«Почему освобождение белорусских политзаключенных не является приоритетом для Запада?», — задается вопросом Татьяна Хомич, сестра политзаключенной Марии Колесниковой. Колесникова участвовала в протестах 2020 года и после похищения силовиками разорвала свой паспорт, чтобы ее не смогли выдворить из Беларуси.

Этот акт мужественного неповиновения сделал ее героем для многих белорусов и, в случае ее возможного освобождения из тюрьмы и принудительного изгнания, она могла бы стать потенциальным соперником Тихановской.

Тихановская, кандидат в президенты на сомнительных выборах 2020 года, бежала в Литву вскоре после того, как объявила себя победителем по результатам голосования. Она, находясь в изгнании, изо всех сил пыталась ослабить жестокую власть белорусского диктатора и его все более тесный союз и зависимость от Путина.

Лукашенко не хочет отправлять белорусскую армию на войну в Украину, но позволил использовать свою страну в качестве плацдарма для российских военных, а с помощью российских сил безопасности подавил инакомыслие в Беларуси.

Сторонники Тихановской утверждают, что они стояли за атакой на российский военный самолет (речь идет об операции в Мачулищах — прим. ред.) и железнодорожные пути в Беларуси, но почти все эти операции совершены украинскими службами безопасности. Нет никаких доказательств того, что кабинет Тихановской, пользуется большой популярностью у населения Беларуси.

Для некоторых отсутствие белорусских политзаключенных в обмене подчеркнуло проблемы движения в изгнании, которое поддерживалось миллионами долларов западной помощи, но испытывает трудности с тем, чтобы их голос был услышан внутри Беларуси или в западных столицах.

Тихановская потеряла своего главного сторонника в США в 2022 году, когда закончился срок полномочий посла Джули Фишер, которая с 2020 года занимала должность специального посланника США по Беларуси. Она была влиятельным защитником белорусской оппозиции в изгнании, когда находилась в Вильнюсе.

Пытаясь заручиться поддержкой Тихановской, более 200 белорусских активистов в изгнании собрались в Вильнюсе на прошлой неделе и объявили ее «национальным лидером» до тех пор, пока в Беларуси не пройдут свободные и справедливые выборы, или пока она не уйдет в отставку.

На конференции не было сторонников некоторых заключенных лидеров оппозиции, которые не разделяют взгляды Тихановской. К ним относится Виктор Бабарико, пользующийся популярностью бывший банкир, который находится в тюрьме с 2020 года и, по мнению некоторых аналитиков, имеет больше шансов победить Лукашенко на свободных выборах. Белорусское КГБ арестовало его незадолго до голосования 2020 года, чтобы помешать ему баллотироваться.

Артем Шрайбман, белорусский политолог, ныне проживающий в Варшаве, посетовал, что «белорусские демократические силы много лет поддерживают дипломатические отношения с Западом, но не смогли сделать политзаключенных приоритетным вопросом». Он добавляет, что «это означает, что заключенные в Беларуси не были в повестке дня» до обмена на прошлой неделе, хотя Лукашенко участвовал и согласился освободить заключенного немца Рико Кригера.

В то время, как российские активисты за рубежом лоббировали интересы заключенных соотечественников, белорусская оппозиция сосредоточилась на свержении Лукашенко.

«К сожалению, усилия демократических сил в последние годы не привели к освобождению людей. Долгое время приоритетом была смена режима, которая могла привести к освобождению всех политзаключенных», — говорит сестра Колесниковой.

Российские эмигранты также считают смену режима своей конечной целью. Однако они могли принять во внимание, что это займет много лет, они добивались освобождения отдельных заключенных от западных правительств. Российские активисты сыграли важную роль в том, чтобы подтолкнуть Вашингтон к рассмотрению дел заключенных российских диссидентов, таких как Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Их обоих освободили во время последнего обмена.

Офис Тихановской в своем послании дипломатам настаивает, что «вопрос политических заключенных остается приоритетным», и попросил западные правительства предоставить деньги для финансирования Международного гуманитарного фонда в поддержку белорусских политзаключенных и их семей.

Но в некоторых кругах это вызвало недовольство командой Тихановской, которая уже получает щедрую финансовую поддержку от Запада, а теперь пытается использовать проблему заключенных, чтобы получить еще больше денег.

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