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Бои идут уже в нескольких десятках километров от Курской АЭС

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  • 9.08.2024, 14:04
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Бои идут уже в нескольких десятках километров от Курской АЭС

ВСУ приближаются к Курчатову.

В нескольких десятках километров от границ российского города Курчатов, в котором находится Курская АЭС, идут боевые действия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Игорь Корпунков.

«Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме», - написал он.

По его словам, «враг» использует не только боевое вооружение, но и «психологический спецназ», чтобы посеять панику среди населения, создав неуправляемую ситуацию и хаос. Как известно, МЧС России отнесло обстановку в Курской области к «чрезвычайной ситуации федерального характера».

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