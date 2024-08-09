«Теперь надо заплатить 1214 рублей 09 копеек» 9.08.2024, 14:13

1,040

Белоруске после замены счетчиков пришел огромный счет за воду.

Белоруска показала в TikTok, какую сумму ей насчитали за расход воды в квартире за три месяца — более 1200 рублей. В ЖКХ женщине пояснили, что столько воды у них «накапало». Судя по комментариям под роликом, с такой проблемой сталкиваются многие белорусы.

В TikTok блогерша рассказала, что у нее дома меняли счетчики на воду, потом пришла квитанция на оплату услуг ЖКХ с подсчетом расхода холодной воды за три месяца. Судя по счету, расход воды по двум счетчикам составил 812 «кубов». Теперь за это надо заплатить 1214 рублей 09 копеек.

«Нам сказали, что у нас что-то текло, поэтому натекло 400 «кубов воды», что просто нереально», — написала девушка в ролике.

В комментариях под видео девушка отвечала на вопросы пользователей и пояснила, что в декабре у них на счетчике была цифра 393. До мая в квартире никто не жил, но хозяйка ежемесячно прибавляла к последним показаниям пять «кубов» и вносила оплату.

«Следовательно, если никто не жил и не пользовался водой, то пять «кубов» вполне достаточно для оплаты и даже много. Но в водоканале нам сказали, что это накапало за пять лет. Но как за пять, если с декабря было меньше 400, а потом резко стало 800?», — написала блогерша.

В итоге она сообщила, что оплатили выставленную им сумму, «чтобы нервы были целее». Девушка и не верит, что в этом случае что-то можно доказать.

Большинство пользователей возмутились ситуацией, кто-то шутливо уточнял, не приезжала ли к хозяевам на заправку пожарная машина или может быть они поливали плантацию арбузов? Также люди делились своими историями, и оказалось, что многим приходили квитанции с огромными суммами на оплату воды, газа, электроэнергии, кто-то сумел «отбиться» от этих начислений. Правда, было несколько человек, которые считали, что хозяева сами виноваты, мол, недосмотрели расход воды, а сейчас жалуются. Вот некоторые комментарии:

«С этой замечательной бумагой в прокуратуру, пусть там разбираются».

«Такого быть не может. У знакомых потек унитаз и то за месяц 40 «кубов» вышло, но явно не 400».

«Маме 159 рублей насчитали. Был сломан счетчик, они знали и не меняли, посчитали это в воду общую как-то. Я неделю звонила по горячим линиям, пересчитали».

«Работаю в этой сфере и как же все удивляются и негодуют, когда на счетчике недоплата и при проверке это выявляется. Плохие все, кроме тех, кто не отслеживал показания счетчика».

«Счетчик на поверку, если нерабочий, то составят акт и снимут кубы. Но слабо верится в слова собственника».

«При снятии счетчика акт составляется, где прописаны показания, в вашем же присутствии. Так что так просто с потолка недостачи быть не может».

«Был сбой системы и мне выставили 51 тысячу рублей за газ, вот там я и поседела. Хорошо что все разъяснилось».

«У нас за два месяца 800 кубов холодной воды. Живем с мужем и маленьким ребенком. Откуда? Мы в шоке уже третий день сидим. У нас в городе с коммунальниками много приколов, за которые службы не могут ответить».

«У меня за две недели счетчик горячей воды намотал 100 «кубов». Вызвала водоканал. Приехала инженер, посмотрела. Сказала, что нужно снимать счетчик на поверку. На следующий день пришли два сантехника, сняли счетчик, заменили другим. Через три дня сказали позвонить, узнать результаты. Звоню, ответ был предполагаем — у меня все хорошо со счетчиком и я должна платить. Говорю, мне нужен акт проверки. Они сказали, что таких не выдают, я сообщила, что буду обращаться выше. На следующий день утром мне поступил звонок с водоканала с извинениями. Оказывается, просто показания неправильно были сняты и никакой намотки 100 «кубов» и не было».

«У нас новостройка, дом сдался в ноябре 2023, а вот свет на нашем счетчике почти 6000 кВт, и все разводят руками. Не понимаю, как могло за полгода нагореть столько. Холодильник, индукционка, два телевизора — это то, чем мы пользуемся постоянно. А им все равно, у всего дома такого расхода света нет. Подозреваю, что-либо счетчик неисправен, либо подсадили соседнюю стройку на наш счетчик».

«Живем в городе, и как провели в дом воду, так сразу счетчик поставили. С водоканала работница звонила и ругалась, мол, чего за воду неуплата. Оказывается, что она самовольно в компьютер занесла — норма на человека четыре «куба», нас четверо, значит 16 «кубов» в месяц. Я говорю, у меня счетчик и я плачу по нему. А она, ой, мне что делать тогда, я в комп занесла».

«У меня после замены счетчика за месяц 1000 «кубов» намотало, позвонила в водоканал, приехали и заменили. Сказали, что если обратилась бы позже, то не доказала бы ничего».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com