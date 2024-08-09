Новая схема мошенников: белорусам рассылают приказы от имени «начальника таможни»1
- 9.08.2024, 14:56
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Как минимум один человек уже попался на такую уловку.
Мошенники придумали новую схему «развода»: рассылают фейковые приказы от имени руководителей таможни о необходимости уплатить пошлину за ввоз авто прямо на границе. Потом берут деньги и взамен выдают также поддельные документы и расписки, рассказали в Таможенном комитете.
Суть схемы такова: мошенники «издают» якобы приказы руководителей таможенных органов о том, что таможенные пошлины за ввоз авто в ЕАЭС нужно уплатить прямо на границе.
Чтобы вызвать доверие у покупателей, аферисты высылают им расписку о получении денег и поддельный таможенный ордер с подтверждением стоимости растаможки. В качестве бонуса — скидка на покупку авто.
Как минимум один белорус уже попался на такую уловку: он получил липовый приказ начальника Гродненской региональной таможни, заверенный поддельной печатью Минской региональной таможни.
В расписке, которую ему прислали, получателем значится гражданин России, предприятие также зарегистрировано в Хабаровске.
У мужчины потребовали уплатить пошлину при ввозе транспортных средств через таможенный пункт «Бенякони-1» с 5 по 30 августа 2024 года. Он так и сделал, но в итоге ни скидки, ни самого автомобиля премиум-класса Toyota Land Cruiser 2018 года не увидел.
В ведомстве призвали белорусов внимательно выбирать поставщиков (перевозчиков), услугами которых они хотят воспользоваться при покупке авто за рубежом.