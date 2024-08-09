9 августа — День белорусского народа

9 августа — День белорусского народа7
- Андрей Санников
- 9.08.2024, 15:00
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Белорусы приняли решение избавиться от Лукашенко.
В августе 2020 года белорусы ближе всего были к победе над колхозным фашизмом имени Лукашенко.
Система солидарности, зародившаяся после разгона площади в 2010 году, окрепла, возмужала, справилась с ковидом, готова была выдержать любые удары опричников российской марионетки Лукашенко.
Как и прежде, накануне революционных событий, режим засылал в оппозицию агентуру, поливал лидеров сопротивления грязью, готовил армию фальсификаторов, в том числе —некоторых лиц, которым сегодня приказано назвать себя оппозицией.
Необычайно преждевременные аресты лидеров протестов, задолго до даты «выборов», свидетельствовали о том, что колхозная власть трясется всеми своими поджилками и сипит от страха.
Им было чего бояться.
Народ восстал самым решительным, хотя и самым мирным образом.
Народ принял решение избавиться от Лукашенко.
Режимные перепугались. Особенно, когда после убийств в первые дни народ не остановился.
Когда после предательства самозваных лидеров народ плюнул на них и продолжил бороться за свое будущее, демонстрируя беспрецедентное мужество.
Мы победим, 20-й год не закончился, как бы его ни пытались украсть у нас лукашисты, самозванцы, некоторые западные лукашенкоферштееры и другие доморощенные «аналитики».
Мы победим, 20-й год — это не просто очередной этап нашей борьбы, а прочный фундамент для последнего щелчка по тараканам, которые обсели Беларусь внутри и снаружи.
Жыве Беларусь!
Жыве народ Беларусі!
Андрей Санников, «Фейсбук»