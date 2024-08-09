Песков накаркал 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

9.08.2024, 14:59

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Кто угрожает Кремлю?

Пресс-секретарь великого геостратега Песков время от времени, словно одиноко каркающая ворона на дереве, вдруг сообщает о «консолидации» российского общества вокруг решений Путина.

Как и все у российского начальства, слова находятся в разительном противоречии с реальностью.

«Консолидацию» народа вокруг Путина, мы видели 23-24 июня 2023 года, во время мятежа бандита Пригожина. После выступления Путина по ТВ ни один человек ни в одном городе России не вышел на площади с выражением «поддержки президента». Активной поддержки у Путина в России – ноль. Что было доказано во время мятежа, выкормленного в кремлевской люльке школьными завтраками Пригожина. И это ответ всем, кто считает, что народ в России обожает Путина. Терпит, живет при нем и под ним, но не более.

Еще один пример того, как начальство оценивает «консолидацию» народа вокруг Путина, был явлен сегодня – «Ведомости» опубликовали статью о новой инструкции МВД, посвященной «морально-психологическому обеспечению кадров».

К чему же готовят сотрудников МВД в условиях якобы «консолидированного» вокруг деятельности Путина народа?

Оказывается, они должны быть готовы к «своевременным, четким и решительным действиям при выполнении задач по защите конституционного строя…».

Кто ему угрожает?

Еще руководящие сотрудники МВД должны уметь организовать работу с личным составом в условиях осложнения общественно-политической, военной, оперативной и информационной обстановки.

Какое осложнение? Откуда оно возьмется? Ведь, «все идет по плану, строго по плану» (Путин). Санкции только на пользу, экономика растет, «большинство мира с нами» (Лавров), военные успехи, учения двух с половиной кораблей с Китаем, совместные полеты самолетов с Китаем, оппозиция подавлена (посажена, уехала за границу), «Запад» разлагается геями, трансгендерами, лесби, Россия крепнет традиционными ценностями. Все больше и больше становится «аналогов нет».

«Это че за непонятки такие?»

Инструкция МВД, к тому же предполагает формирование устойчивости к деструктивному информационно-психологическому воздействию через интернет, навыки организации контрпропагандистских мероприятий.

Опять непонятно, зачем все это нужно, если общество «консолидировано» вокруг Путина. Если кто и «деструктивно, информационно-психологически воздействует на общество», то это Соловьев, Медведев, Скабеева, Захарова и прочий информнавоз подлого времени.

Если отвлечься от словесной шелухи, обратившись к фактам, то вырисовывается иная картина – страх начальства за то, что оно натворило. Понимание, что общество не с ним, оно само по себе и себе на уме. Отсюда ставка на укрепление репрессивной машины. И общий вывод – дела у путинских идут все хуже и хуже.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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