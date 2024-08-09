Рогозин раскрыл, почему украинские дроны сбивают вертолеты РФ 7 9.08.2024, 15:14

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Раньше — немыслимое событие, а сейчас — суровая реальность.

FPV-дроны Сил обороны Украины начали наносить удары по вражеским вертолетам, в связи с чем бывший глава «Роскосмоса» и российский военный «советник» Дмитрий Рогозин призвал Министерство обороны Российской Федерации защитить боевую авиацию от украинских БПЛА. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин заявил, что российским летчикам приходится сталкиваться в войне с высокотехнологичным противником. Как пример, он опубликовал видео, на котором украинский FPV-дрон успешно поражает вертолет ВВС РФ, когда тот теряет скорость в момент выхода из атаки.

«Раньше — немыслимое событие, а сейчас — суровая реальность, требующая немедленного осмысления и технического ответа», — написал пропагандист.

Как отмечает экс-глава «Роскосмоса», бортовой комплекс обороны боевого вертолета рассчитан на угрозы, исходящие от комплексов ПВО, однако против дронов он бессилен. По его словам, российские вертолеты теперь нужно оснащать анализаторами частот БПЛА, идентифицирующими приближение дрона-камикадзе, а также комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), совмещенными с бортовым оборудованием связи и навигации. На данный момент таких систем на российских вертолетах нет.

«Такие угрозы разработчиками в расчет не брались, а военные заказчики их всерьез не воспринимали», — констатировал Дмитрий Рогозин

Бывший глава «Роскосмоса» утверждает, что уже обратился по этому поводу как в Министерство промышленности и торговли, так и в Министерство оборонной промышленности РФ. Однако решить проблему, по его мнению, должно Минобороны РФ, поставив перед российскими разработчиками задачу защитить вертолеты от дронов-камикадзе.

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