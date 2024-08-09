В Москве силовики задержали прокремлевского пропагандиста 2 9.08.2024, 15:21

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Ирония ситуации в том, что он их вызвал сам.

В Москве российские силовики задержали сбежавшего из Украины прокремлевского пропагандиста Александра Семченко, пишет New Voice.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео с места событий.

При это ирония состоит в том, что задержавших его силовиков Семченко вызвал сам.

«По просьбе подписчика решил воочию убедиться, как местная полиция не реагирует на жалобы предпринимателя, с которого требуют деньги… Приехавшие сотрудники вместо того, чтобы начать расследование, задержали Александра, своими действиями покрывая вымогателей», — заявил у себя в соцсетях один из его соратников Дмитрий Василец.

Как видно на обнародованных кадрах, сначала предатель пытался не терять лица и демонстрировал напускную невозмутимость, однако, когда силовики посадили его в машину, запаниковал, и начал громко визжать, утверждая, что его хотят «застрелить».

«Убери автомат! Убери автомат! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй!», — все никак не унимался пропагандист на глазах у недоуменных прохожих.

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