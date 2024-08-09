Крупный белорусский банк отказался открывать счета в евро 9.08.2024, 15:27

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Клиентов поставили перед фактом.

«Сбер Банк» перестанет открывать депозиты в евро для бизнеса, а уже действующие вклады в этой валюте продлевать не будут. Об этом сообщается на сайте структуры.

С 12 августа 2024 года «Сбер Банк» больше не будет открывать новые депозиты в евро и продлевать уже существующие для компаний и индивидуальных предпринимателей.

В банке также предупредили, что не будут принимать дополнительные взносы по уже существующим депозитам в евро.

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