Крупный белорусский банк отказался открывать счета в евро
- 9.08.2024, 15:27
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Клиентов поставили перед фактом.
«Сбер Банк» перестанет открывать депозиты в евро для бизнеса, а уже действующие вклады в этой валюте продлевать не будут. Об этом сообщается на сайте структуры.
С 12 августа 2024 года «Сбер Банк» больше не будет открывать новые депозиты в евро и продлевать уже существующие для компаний и индивидуальных предпринимателей.
В банке также предупредили, что не будут принимать дополнительные взносы по уже существующим депозитам в евро.