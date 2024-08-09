Курский прорыв: эксперт назвал четыре тревожных звонка для Путина 2 9.08.2024, 15:34

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Позиции Киева усиливаются.

Резонансный прорыв ВСУ в Курскую область России следует воспринимать сдержанно с учетом ряда моментов, но в контексте разговоров о возобновлении украинско-российской границы образца 1991 года перенос боевых действий вглубь вражеской территории, очевидно, существенно усиливает позиции Киева и бьет по российскому диктатору Владимиру Путину. Такое мнение в комментарии «Телеграфу» высказал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

— Еще рано делать какие-то выводы, поскольку прошло всего несколько дней, и у россиян еще есть все возможности нас оттуда выбить. Вот когда пройдет месяц-два, если наши там закрепятся, такое развитие ситуации станет конкретным шагом. По аналогии, как россияне в Волчанске Харьковской области. Если будет аналогичная ситуация, эта операция может сыграть нам на руку. Сейчас я просто не представляю, как это может происходить относительно границы. Разумеется, это не будет как обмен пленными. Это уже может проходить в процессе глобальных переговоров вообще о войне, а не в рамках каких-либо локальных переговоров, — отметил он.

Эксперт также акцентировал, что прошло достаточно короткое время, и мы не знаем, какой именно был стратегический замысел Генштаба ВСУ.

— Но если исходить из логических соображений, не имея перед собой целой картины (и тем более планов Генштаба), логично, что этот прорыв — один из шагов к переговорам. Очевидно, так сложилась ситуация, что план Путина к ноябрю-2024 заключался в том, чтобы максимально взять Донецкую область под контроль РФ. Для этого россияне и провели свою операцию в мае в Харьковской области. Чтобы у нас было меньше возможностей относительно Донбасса. Сейчас же происходит логический украинский ответ России. Чтобы сделать такой же ответный шаг, чтобы уже у россиян возникли проблемы, — продолжил Алексей Голобуцкий.

Он также напомнил прошлогодние события с переворотом Пригожина, который показал, что у России мало возможностей без использования ядерного оружия сохранять неприкосновенной ее территорию.

— Если, скажем, не можешь под ружье поставить 5-6 млн человек, а ты еще завяз в войне на чужой территории, то рейд Пригожина на самом деле неизвестно, чем бы еще закончился. Однако половину Европейской части РФ Пригожин проехал без проблем. Украинская операция показала, что такая ситуация продолжается. А России не хватает ресурсов, чтобы затыкать все «дыры», все ее границы и тому подобное.

Несмотря на то, что это закрытая страна, живущая по авторитарным правилам, Путин не может полностью игнорировать внутренние вызовы. После того, как он снял [министра обороны Сергея] Шойгу, он начал серьезные репрессии против высшего генералитета, армии, Минобороны, затеял ловить коррупционеров и т.д. Обычно такие действия вызывают беспокойство, возможно, даже тайное сопротивление этой части его окружения. Ведь эти люди примерно понимают, что во всяком случае война закончится, а их в РФ сделают виновниками, мол, что они не взяли Киев за три дня и т.п., — пояснил политтехнолог.

Голобуцкий при этом допустил, что ситуация в Курской области может использоваться определенными силами в российской армии, чтобы поправить ситуацию в свою пользу.

— Конечно, любая кризисная ситуация, которую ты показываешь, что не можешь решить очень быстро, это удар по таким тоталитарным системам. А дальше — уже настолько много возможностей, чтобы эти разломы (обычно существующие у россиян) развивались в своих направлениях.

В то же время большинство россиян действительно не живут этой войной. Это доказывают как открытые, так и закрытые социологические опросы. И, судя по всему, Путин понял, что вряд ли они заживут. Большинству россиян — точно не до войны, кроме вовлеченной в нее части, — считает эксперт.

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