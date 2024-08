Найден механизм, заставляющий людей повторять чужие действия 9.08.2024, 15:39

Открытие может быть полезным в медицине.

Ученые из Католического университета в Мауле (Чили) и римского университета «Сапиенца» (Италия) установили, что за подражательное поведение человека отвечают вентральная премоторная и первичная моторная кора головного мозга. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Подражательное поведение, при котором человек автоматически (непроизвольно) или произвольно копирует движения других, характерно для многих типов сложного социального взаимодействия. Ученые задались целью выяснить, что происходит в головном мозге людей, когда они повторяют за другими.

Для этого они провели исследование с участием 80 здоровых взрослых добровольцев. Их разделили на четыре группы для проведения кортико-кортикальной парной ассоциативной стимуляции головного мозга. Каждый участник выполнил два задания: одно на автоматическое воздействие, а другое на произвольное. Ученые проводили манипуляции с соединениями между лобными областями головного мозга, такими как вентральная премоторная кора, дополнительная моторная область и первичная моторная кора, и изучали, как их воздействие влияет на имитационное поведение.

Было обнаружено, что различные компоненты двигательной системы коры выполняют различные социальные функции. Ученые уточнили, что усиление связи между вентральной премоторной и первичной моторной корой головного мозга побуждает людей подражать, в то время как ее ослабление приводит к противоположному эффекту.

Дополнительная моторная кора мозга, как предположили ученые, отвечает за когнитивный контроль двигательной системы. Усиление связи между ней и первичной моторной корой фактически помогает избегать подражания тогда, когда это нежелательно.

По словам ученых, полученные результаты чрезвычайно важны для манипуляции пластичностью мозга и управления когнитивными функциями. Такие навыки могут быть полезны в лечении неврологических нарушений и расстройств социального функционирования.

