Физический эксперимент 1 Владимир Пастухов

9.08.2024, 15:44

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Есть две гипотезы относительно состояния российских вооруженных сил.

Есть такой метод в науке – физический эксперимент. Это когда определенный уровень теоретической проработки вопроса уже имеется, но однозначного вывода нет. Есть несколько гипотез, но какая из них верна, установить можно только экспериментальным путем. Вот такой физический эксперимент сейчас, на мой взгляд, ВСУ ставят в Курской области.

Есть две гипотезы относительно состояния российских вооруженных сил. Одна предполагает, что российский военный ресурс в принципе безграничен, и Россия может отмобилизовать столько людей и ресурсов (в рамках этого локального конфликта, конечно), сколько захочет. Вопрос лишь в политической воле и во времени. Другая гипотеза состоит в том, что Россия, как и Украина, действует на пределе своих возможностей, но в покер играет (блефует) лучше. В этом случае неожиданное и избыточное давление может иметь эффект бабочки.

В этом смысле неожиданное наступление ВСУ под Курском – это не про квадратные километры, а про будущее войны. По его итогам будут вымерять подходы к мирным планам, расклады военной и финансовой помощи Украине (с другой стороны – военно-технической помощи России). Возможно, это одно из самых главных по своему политическому значению сражений кампании 2023-2024 годов, превосходящее по своим последствиям все то, что происходит под Авдеевкой и в ее окрестностях. Это не тактический выверт, а стратегическое (именно в политическом, а не в чисто военном смысле) предприятие.

Ставки и для Украины, и для России здесь выше, чем это может показаться на первый взгляд. Легкость, с которой нож ВСУ вошел в масло российской обороны на свежем участке фронта, на мой взгляд, обманчива. В Кремле понимают важность «ответой реакции», и она в скором времени последует. И вот здесь-то и начинается эксперимент: мы на практике увидим, есть ли России чем отвечать (оставив в стороне тему тактического ядерного оружия), не снимая части с других стратегически важных направлений и не проводя срочных мобилизационных мероприятий, или уже все.

Владимир Пастухов, Telegram

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