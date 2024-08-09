Великобритания ввела санкции против пособников белорусского режима 5 9.08.2024, 15:55

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В списке — начальники колоний и предприятий военпрома.

Великобритания в годовщину президентских выборов 2020 года объявила о введении санкций в отношении четырех физических и трех юридических лиц в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.

Санкции вводятся в рамках скоординированных действий с международными партнерами в ответ на нарушения прав человека в Беларуси, а также ее содействие незаконному вторжению России на территорию Украины.

В санкционный список вошли начальники четырех белорусских исправительных колоний, «которые способствовали нарушениям прав человека и репрессиям против гражданского общества»:

начальник ИК № 15 Алексей Лазаренко;

бывший начальник ИК № 1 Андрей Пальчик;

начальник ИК № 3 Филипп Стурченко;

начальник ИК № 4 Денис Толстенков.

Перечень пополнили три белорусских предприятия оборонного и военно-промышленного сектора, которые содействовали России в войне с Украиной:

ОАО «НИИЭВМ» — аффилированная с правительством организация, осуществляющая деятельность в сфере оборонной промышленности;

ОАО «Станкогомель» — белорусский производитель станков, экспортирующий продукцию в Россию для использования в российском военно-промышленном секторе;

еще одно станкостроительное предприятие ООО «Рухсервомотор», работающее на РФ.

Отмечается, что все три юрлица теперь не смогут вести бизнес с британскими компаниями. Санкции также предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию, а также предоставление британскими лицами ресурсов.

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