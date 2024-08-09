Bloomberg: Военную экономику России ждут проблемы 2 9.08.2024, 16:05

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Трудовые ресурсы страны-агрессора РФ практически исчерпаны.

Экономика России, «перегретая» огромными расходами Кремля на войну против Украины, может вскорости резко остыть на фоне растущих ограничений в ключевых секторах. Об этом 9 августа сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, трудовые ресурсы страны-агрессора РФ практически исчерпаны на фоне жесткой конкуренции за новобранцев между военными и предприятиями оборонной сферы — и это, вероятно, ограничит дальнейшее расширение военно-промышленного комплекса. Строительный и банковский секторы РФ, в свою очередь, больше не защищены от воздействия очень высоких процентных ставок, поскольку большинство субсидируемых из госказны ипотечных программ были свернуты в июле 2024 года.

Как пишет Bloomberg, валовой внутренний продукт РФ, согласно прогнозам, вырастет более чем на 4% в год во втором финансовом квартале 2024 года — но затем рост, вероятно, замедлится вполовину до конца декабря.

«Прежде чем экономика России начнет заметно остывать, она должна показать последний рывок роста», — сказал специалист по РФ из Bloomberg Economics Алекс Исаков.

Он ожидает, что рост ВВП России упадет до показателя 0,5%-1,5% в 2025 году.

Как напоминает Bloomberg, Кремль значительно увеличил расходы после полномасштабного вторжения РФ в Украину феврале 2022 года, вкладывая средства в военную и оборонную промышленность и принимая меры для защиты российского бизнеса от последствий санкций, введенных США и Европейским союзом.

По словам руководительницы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, ситуация привела к перегреву экономики до уровня, невиданного со времен мирового финансового кризиса 2008 года — в ответ на огромный всплеск внутреннего спроса.

«Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны», — заявила она.

Более того, в июле 2024 года Центробанк повысил ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов — до 18% (самый высокий показатель с первых недель вторжения) — для того, чтобы противостоять рискам стагфляции, поскольку рост цен продолжает ускоряться, подытожили в Bloomberg.

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