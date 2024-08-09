Потому что Лукашенко 1 9.08.2024, 16:20

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В чем главная проблема любимого района белорусского диктатора.

Дано: в конце 2018 года Александр Лукашенко подписал Указ №506 «О развитии Оршанского района». Только в агропромышленный комплекс региона за это время вложено более миллиарда рублей, пишет «Салiдарнасць».

Результат: спустя пять с половиной лет правитель возмущен. «Оршанский район в Витебской области, я считаю, самый перспективный район. И то, как он работает – недопустимо», – констатировал Лукашенко.

Вопрос: почему?

Ответ: потому что Лукашенко.

Оршанский район – его родной. Конечно, Шклов поближе сердцу будет. Но всё же Лукашенко относительно сильно мотивирован, чтобы Оршанщина, как минимум, выглядела «потемкинской деревней».

Но не получается.

Еще в 2021 году тогдашний председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов фактически говорил о провале оршанского «пилотного проекта, реализация которого должна стать примером для других средних городов страны». Несмотря на «беспрецедентные меры государственной поддержки», по версии высокопоставленного чиновника, исполнители программы заслуживали «только тройку».

Это еще Анфимов, возможно, приукрасил, если учесть, что сам же тогда бил в колокола, заявляя о необходимости «незамедлительного принятия решений, вплоть до ручного управления конкретными проектами».

Прошло еще три с половиной года, и уже сам Лукашенко расписался в том, что с помощью «беспрецедентных мер» Оршанский район лишь «немного приподняли». И нужно «серьезно поработать, чтобы эту программу довести до логического окончания».

Так когда же Оршанщина превратится в «город-сад»? К 2030 году? К 2040-му? К 2050-му?

При Лукашенко – никогда. Потому что, если что-то не получилось за 30 лет, значит, уже не получится у конкретного человека вообще. В том числе потому, что задачу пытаются решить заведомо негодными средствами вроде «ручного управления конкретными проектами». А надо бы наоборот: действовать технологично и дать свободу частной инициативе.

Впрочем, о чем это я? В современных условиях о какой-такой свободе вообще может идти речь? Любой, кто хоть отчасти независим от государства, рассматривается властью как потенциальный мятежник. Все должны ходить строем и дудеть в одну дудку.

Вот поэтому ситуацию в Оршанском районе принципиально не изменится, по крайней мере, в лучшую сторону. Как и в Дрогичинском. Или Лоевском. Или Зельвенском. Далее – везде.

Лукашенко прав: Оршанский район – перспективный. Только перспективы у него при нынешнем правителе безрадостные.

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