закрыть
9 августа 2024, пятница, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Максим Галкин ответил российским пропагандистам

1
  • 9.08.2024, 16:29
  • 7,342
Максим Галкин ответил российским пропагандистам

Известный юморист записал видеоответ.

Известный украинский юморист и пародист Максим Галкин, который выступил против войны в Украине, отреагировал на упреки российских пропагандистов. Он резко ответил пропагандистам и призвал их обратить внимание на артистов, которые до сих пор живут в РФ и поддерживают политику Кремля.

«Я все эти 2,5 года не молчу. Я обеспокоен судьбой и России, и Украины. А вы спросите не почему я молчу, а почему молчат те, обласканные властью артисты, награжденные, которые участвовали в работе во всех правительственных концертах все эти 2,5 года. И горячо поддерживают СВО. Почему не реагирует Григорий Лепс? Последняя его публикация — концерт в Анапе, все счастливы. Надежда Бабкина постит кошечку. А Олег Газманов вспоминает песню про собачку Люси. И наконец наше все — Шаман — ограничившись в телеграме сложенными ручками и фразой «молимся за вас, Курск», продолжает ходить с улыбкой и российским триколором по Красной площади, рекламируя свой концерт.

Если вы думаете, что мне кто-то сказал молчать, то вы ошибаетесь. Вы спросите кто вышеупомянутым запретил говорить», — отметил Галкин.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин