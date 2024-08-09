Максим Галкин ответил российским пропагандистам 1 9.08.2024, 16:29

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Известный юморист записал видеоответ.

Известный украинский юморист и пародист Максим Галкин, который выступил против войны в Украине, отреагировал на упреки российских пропагандистов. Он резко ответил пропагандистам и призвал их обратить внимание на артистов, которые до сих пор живут в РФ и поддерживают политику Кремля.

«Я все эти 2,5 года не молчу. Я обеспокоен судьбой и России, и Украины. А вы спросите не почему я молчу, а почему молчат те, обласканные властью артисты, награжденные, которые участвовали в работе во всех правительственных концертах все эти 2,5 года. И горячо поддерживают СВО. Почему не реагирует Григорий Лепс? Последняя его публикация — концерт в Анапе, все счастливы. Надежда Бабкина постит кошечку. А Олег Газманов вспоминает песню про собачку Люси. И наконец наше все — Шаман — ограничившись в телеграме сложенными ручками и фразой «молимся за вас, Курск», продолжает ходить с улыбкой и российским триколором по Красной площади, рекламируя свой концерт.

Если вы думаете, что мне кто-то сказал молчать, то вы ошибаетесь. Вы спросите кто вышеупомянутым запретил говорить», — отметил Галкин.

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