Ученые расшифровали предзнаменования на древних табличках из Ирака 9.08.2024, 17:06

На них астрологи описали лунное затмение.

Ученые наконец-то расшифровали 4000-летние клинописные таблички, найденные более 100 лет назад на территории современного Ирака, пишет New Voice.

Эти таблички описывают лунные затмения как предзнаменования смерти, разрушения и эпидемий. Исследователи Эндрю Джордж, почетный профессор вавилонского языка Лондонского университета, и Джунко Танигучи, независимый исследователь, опубликовали свои выводы в журнале Journal of Cuneiform Studies.

Четыре глиняные таблички являются древнейшими известными сборниками предзнаменований лунных затмений. Лунные затмения происходят, когда Луна попадает в тень Земли. Авторы табличек использовали время ночи, движение теней, а также дату и продолжительность затмений для предсказания знамений. Например, одно из предзнаменований гласит, что если «затмение внезапно затмится из своего центра [и] сразу же прояснится: умрет царь, разрушение Элама». Элам был областью в Месопотамии на территории современного Ирана. Другое предзнаменование говорит, что если «затмение начнется на юге, а затем прояснится: падение Субарту и Аккада», которые тогда были регионами Месопотамии. Ещё одно предзнаменование утверждает: «Затмение в вечернюю стражу: это означает эпидемию».

Древние астрологи, возможно, использовали прошлый опыт для определения таких предзнаменований. «Истоки некоторых предзнаменований могли лежать в реальном опыте — наблюдении за предзнаменованием, за которым следовала катастрофа», — пояснил Джордж в интервью для Live Science. Однако большинство предзнаменований, вероятно, были определены с помощью теоретической системы, связывающей характеристики затмения с различными предзнаменованиями.

Эти открытия позволяют глубже понять мировоззрение древних цивилизаций и их подход к астрономии и предсказаниям.

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