Украинский чиновник рассказал о целях атаки на Курскую область РФ

Украинский чиновник рассказал о целях атаки на Курскую область РФ3
- 9.08.2024, 17:11
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Фокус войны сместился.
Цель операции в Курской области заключается в том, чтобы отвлечь российские войска от линии фронта в Украине, заявил на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, пишет The New York Time.
«Внезапное наступление Киева в РФ временно сместило фокус войны, открыв новый фронт внутри России и побудив Москву принять меры, чтобы остановить наступление Украины. В то же время операция вызвала вопросы о том, стоит ли рисковать, учитывая, что украинские силы уже растянуты. Также неясно, поможет ли миссия Украине улучшить свои позиции на остальном поле боя», - говорится в публикации.
По мнению военных экспертов, главный вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Украина сохранить динамику и превратить успех на территории России в полезные для себя выгоды
«Еще неизвестно, попытается ли Украина продвинуться дальше,чтобы укрепить контроль над захваченной ею территорией, или отступит через несколько дней, как это произошло в предыдущих, менее масштабных трансграничных рейдах», - отметили в издании.
По мнению Эмиля Кастельми, аналитика Black Bird Group - финской организациии, которая анализирует изображения с поля боя, Украина не может продолжать двигаться дальше на север, не расширив свои фланги и не подвергнувшись контратакам России.