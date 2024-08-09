Белоруска накормила американца кровянкой и ливеркой 9.08.2024, 17:23

Его жалели всем интернетом.

Пользовательница TikTok опубликовала видео, на котором дала попробовать своему мужу-американцу два белорусских продукта, которые назвала «деликатесами». Однако мужчине они не понравились. Более того, такое угощение вызвало бурную реакцию у комментаторов, пишет Telegraf.news.

Когда американец увидел продукты, то «был явно не в восторге», как сказала сама автор в начале ролика.

Первым «деликатесом», который белоруска предложила своему мужу, стала кровяная колбаса, или кровянка. Вердикт такой:

«Я никогда не буду есть это снова. Но это не так уж и плохо. Если бы больше нечего было есть, то съел бы».

Второй продукт — ливерная колбаса, она же ливерка. Реакция американца видна с первых секунд: он взял салфетку, чтобы выплюнуть в нее угощение.

«Это самое ужасное, что я ел. Ну ок, пусть не самое ужасное, но вряд ли я снова попробую», — заявил он.

Ролик за пару дней набрал более 115 тысяч просмотров и около 600 комментариев. Самый залайканный, что кровянку «надо пожарить», а не есть сырой. Второй, что «кровянку и ливерку едят единицы, в основном это берут животным».

Кто-то заявил, что автор видео «решила отравить человека. Домашняя кровянка — шик, но не та, которую покупаю собаке в магазине. Ливерка даже кот не ест».

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