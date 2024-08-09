«Эрдоган балансирует на лезвии ножа» 1 9.08.2024, 18:04

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Турция рискует попасть под санкции США.

Экономическая политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за последнее время ощутимо ударила и по турецкой лире, и по внутренним экономическим связям страны. Поэтому вопросы зарабатывания являются для государства предельно важными.

Отсюда — желание зарабатывать на чем-угодно. И в этом плане Эрдоган буквально старается балансировать на лезвии ножа. Такое мнение FREEДОМ озвучил исполнительный директор украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«С одной стороны, Эрдоган понимает, что вторичные санкции Запада поставят крест на очень многих направлениях деятельности его страны. С другой стороны — это хорошие доходы (сотрудничество с Россией, — ред.)», — отметил экономист.

Он напомнил, что Эрдоган до последнего старался сохранить «зерновой коридор» в Черном море и даже поднимал вопрос о его возобновлении, при том, что Украина четко дала понять, что в данной ситуации он ей уже не нужен.

«Мы нашли достаточно безопасный морской трафик, которым пользуемся. Почему Эрдоган поднял вопрос о «зерновом коридоре»? Потому что 25% стоимости украинского зерна, которое шло по «зерновому коридору», оставалось в Турции. Она становилась очень крупным зерновым хабом. Поэтому политика россиян, которые тогда вышли из зернового соглашения, очень здорово ударила по карману турецким компаниям и Турции в частности», — пояснил Пендзин.

Поэтому турки очень активно ищут любой способ, чтобы хоть как-то заработать. И ничего удивительного в этой ситуации нет, считает экономист.

«Есть желание заработать. Причем оно балансирует на лезвии ножа, потому что если вдруг угрозы и предупреждения США воплотятся в конкретные действия, Турция потеряет намного больше. Поэтому, я так думаю, турки будут предельно осторожны для того, чтобы эти «махания пальчиком» со стороны американцев не реализовались во что-то более серьезное», — резюмировал эксперт.

Пендзин также обратил внимание на то, что у Турции есть очень четкая позиция по поводу того, как они собираются работать с россиянами, поддерживая при этом Украину.

«Формально, да, они поддерживают Украину. Давайте вспомним «Байрактары», которые были у нас в 2022 году и очень здорово нам помогали. То есть вот это идеальный способ усидеть на двух стульях и быть рукопожатным с обеих сторон, пробовать получать экономические преференции. Но, еще раз говорю, главное в этой ситуации Эрдогану, скажем так, не выйти на самого себя, не оступиться, потому что больше подобного терпеть американцы не будут, и мы услышали достаточно четкую позицию Вашингтона», — отметил экономист.

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