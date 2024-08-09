В Гомеле серьезно разозлили дачников 5 9.08.2024, 18:18

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Три года назад они уже дали отпор «властям».

ООО «Гринплейс» начал работы по зачистке береговой линии озера в районе деревни Цыкуны. В 2021 году местные жители отстояли озеро от застройки. Как оказалось, лишь на время, пишет «Флагшток».

В ноябре 2021 года жители деревни Цыкуны и владельцы многочисленных дачных участков узнали, что местный пруд планируют приспособить для оказания платных услуг «рекреационного рыбоводства».

Проект, вынесенный на «общественное обсуждение», предполагал постройку на берегу озера комплекса зданий и сооружений для «оказания услуг с целью рекреационного рыбоводства». С трех сторон водоема предполагалось разместить 9 двухкомнатных домиков и один «Дом рыбака» с большой гостиной.. Также проектом предусматривалась сауна и административный корпус.

Во время «общественного обсуждения» стало известно, что предприниматели из ООО «Гринплейс» уже получили одобрение от местных «властей» и зарыбили водоем, а местным жителям предложили 80% скидку на свои услуги.

Жители высказались резко против реализации проекта. Фактически они лишались места отдыха на берегу водоема, что было особенно чувствительно в летний период. Из 345 обращений граждан, направленных в Гомельский райисполком, 343 оказались против реализации проекта.

В итоге архитектурно-градостроительный совет Гомельского райисполкома отклонил утверждение проекта и направил его на доработку. Заместитель председателя Гомельского райисполкома Денис Забродский тогда предложил арендаторам уменьшить объем строительства, изменить расположение подъездных путей и создать бесплатный пляж для местных жителей.

Местные жители проводили благоустройство территории своими руками. Дачники привезли песок и облагородили небольшой участок берега, установили рядом скамейку. Самостоятельно следили за порядком — косили растительность, убирали мусор.

Тем не менее в конце июля 2024 года ООО «Гринплейс» начал очистку береговой линии, не оставив ничего от пляжа, которым пользовались дачники. Один из совладельцев ООО «Гринплейс» Виктор Крот сообщил, что теперь фирме передан в аренду не только водоем, но и прилегающая территория:

— Основное направление деятельности — оказание услуг по рыболовству — осталось прежним, но изменились подходы. Планируем обустроить по периметру водоема мостки и легкие открытые беседки. Рыбалка с них будет платной, но для жителей Цыкунов и владельцев дач в садовых товариществах возле деревни предусмотрена 50-процентная скидка. Ловля с берега не запрещена, единственно, если будет выловлена запущенная нами в водоем рыба, ее необходимо выпустить обратно в воду.

Местных жителей поставили в известность, что купание в озере запрещено. Купание в водоеме будет грозить административной ответственностью.

Дачники констатируют, что после такого произвола властей, территория потеряла былую привлекательность:

— Не секрет, что стоимость дач в Цыкунах зависит именно от близости красивейшего водоема. Риэлторы сразу предупреждают об этом. А ведь многие из нас, и я в том числе, дачи в этих местах покупали с расчетом на то, что рядом есть водоем, где можно купаться самим и оздоровить детей. Лично я, как инвалид, не купаюсь, но хожу по берегу по колено в воде. Благодаря насыщенности сапропелями и минерализации воды сходят отеки с ног, уходит чувство усталости. Теперь же этого мы лишены. У нас была возможность привести гостей, показать им красоту водоема, а сейчас этого уже нет: экскаватор удалил не только камыши, но и разрушил зону отдыха на берегу водоема.

Местный бюджет от сдачи в аренду водоема под рыболовные угодья тоже почти ничего не зарабатывает. В настоящее время ставка аренды за 1 гектар рыболовных угодий в Гомельской области составляет лишь 0,2 базовой величины в год (на сегодняшний день — 8 рублей). Финансовую выгоду в перспективе могут получить лишь предприниматели из ООО «Гринплейс».

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