В Беларуси владельцы Nissan не могут полноценно пользоваться своими авто 2 9.08.2024, 18:39

1,450

Проблема возникла еще в ноябре.

Недавно СМИ писали про проблемы владельцев Voyah: некоторые из них до сих пор не могут полноценно пользоваться всеми возможностями мультимедиа из-за отсутствия русификации. Однако представители импортера заверили, мол, активно решают этот вопрос.

Выяснилось, что у новоиспеченных хозяев гибридных Nissan аналогичная проблема. Что в этом случае ответит дилер?

— Купил Nissan X-trail t33 e-power в декабре прошлого года, продажи начались в сентябре. Мультимедиа на английском языке, Android Auto или CarPlay нет, навигация не работает. При покупке утверждали, что это вопрос пары месяцев, но проблема все еще актуальна. При этом европейская версия модели имеет русский язык, но у нас их не продают, — жалуется читатель «Онлайнера». И его сообщение не единственное.

— Менеджеры убеждали клиентов, мол, наши программисты уже трудятся над русификацией — вот-вот все будет. Однако, с прошлого ноября никаких подвижек с их стороны в этом направлении нет, — добавляет еще один владелец гибридного Nissan. — На данный момент русифицировать приборную панель возможно в Санкт-Петербурге (там ПО перепрошивают на европейскую версию), но «ДрайвМоторс» отказывает и в такой услуге.

За комментарием журналисты обратились в официальный салон Nissan. Оказывается, и там готовы порадовать хорошими новостями (но не без нюансов).

— Бренд Nissan (и программное обеспечение «японцев») технологически более сложны в сравнении с другими авто китайских производителей. Поэтому первоначально запланированные сроки переносились, — рассказали там — На сегодняшний день вопрос с русификацией приборной панели Nissan X-Trail решен. В ближайшее время «ДрайвМоторс» пригласит клиентов, купивших ранее автомобили Nissan X-Trail, в автоцентр для программирования приборной панели на русский язык. Процесс уже начат. Работа над CarPlay, AndroidAuto и навигацией пока ведется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com