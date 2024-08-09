Украинские спецназовцы провели успешный рейд на Кинбурнскую косу
- 9.08.2024, 18:42
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Уничтожены десятки россиян и их техника.
Сегодня, 9 августа, спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины совершили рейд на временно оккупированную врагом Кинбурнскую косу. Во время операции были уничтожены десятки россиян и их техника.
Во время рейда на Кинбурнскую косу спецназовцы уничтожили:
- шесть единиц бронированной техники врага;
- около трех десятков захватчиков.
На косе воины атаковали укрепления врага на их позициях «Кинбурнская крепость», «Морской вокзал», «Памятник Суворова».
Возле позиции «Памятник Суворова» бойцы установили боевой флаг ГУР.
«Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины», - добавили в разведке.