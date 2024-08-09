Белорус выиграл $61 тысячу, но его не могут найти

Белорус выиграл $61 тысячу, но его не могут найти7
- 9.08.2024, 19:13
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Времени забрать приз все меньше.
Белорус, выигравший 200 тысяч рублей в рекламной игре, которую проводит крупная торговая сеть, до сих пор не вышел на связь с организаторами. Его приз могут отдать другому, пишет myfin.by.
Главный приз в 200 тысяч рублей 6 августа достался Вилову А.В. После проведения розыгрыша на связь с организаторами игры он так и не вышел. Организаторы отмечают, что такое происходит впервые.
«Безусловно, не всегда удается дозвониться до победителей в прямом эфире розыгрыша. Однако подобной ситуации, чтобы даже спустя несколько суток главный победитель так и не объявился, у нас еще не было», — признают организаторы.
Согласно правилам, обладателям суперпризов в 193-м туре нужно до 4 сентября предоставить организаторам личные данные и всю необходимую информацию для получения выигрыша. В противном случае приз перейдет обладателю резервного кода, который идет следующим за выигрышным и принадлежит другому участнику.