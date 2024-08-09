закрыть
9 августа 2024, пятница, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус выиграл $61 тысячу, но его не могут найти

7
  • 9.08.2024, 19:13
  • 8,758
Белорус выиграл $61 тысячу, но его не могут найти

Времени забрать приз все меньше.

Белорус, выигравший 200 тысяч рублей в рекламной игре, которую проводит крупная торговая сеть, до сих пор не вышел на связь с организаторами. Его приз могут отдать другому, пишет myfin.by.

Главный приз в 200 тысяч рублей 6 августа достался Вилову А.В. После проведения розыгрыша на связь с организаторами игры он так и не вышел. Организаторы отмечают, что такое происходит впервые.

«Безусловно, не всегда удается дозвониться до победителей в прямом эфире розыгрыша. Однако подобной ситуации, чтобы даже спустя несколько суток главный победитель так и не объявился, у нас еще не было», — признают организаторы.

Согласно правилам, обладателям суперпризов в 193-м туре нужно до 4 сентября предоставить организаторам личные данные и всю необходимую информацию для получения выигрыша. В противном случае приз перейдет обладателю резервного кода, который идет следующим за выигрышным и принадлежит другому участнику.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин