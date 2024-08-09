Канада ввела санкции против Николая Лукашенко 5 9.08.2024, 19:23

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Также в список попали шесть белорусских судей.

Канада расширила санкционный список против официального Минска. Под ограничения попали 10 человек и 6 компаний. Среди них — сын диктатора Лукашенко Николай. Об этом говорится в сообщении, которое было размещено 9 августа на сайте канадского провительства, пишет «Зеркало».

Расширение рестрикций приурочено к четвертой годовщине «президентских выборов» 2020 года. В санкционный список среди прочих добавили судей, которые «грубо нарушая обязательства по правам человека, произвольно осудили и приговорили защитников демократии и обычных граждан за выражение своего несогласия с фальсифицированными выборами». Также в него включили представителей военно-промышленного комплекса.

«Предприятия, попавшие под санкции, (…) занимаются производством или ремонтом военной техники, которая способствует полномасштабному вторжению России в Украину. Канада также вводит санкции в отношении белорусского государственного предприятия, которое подавило право своих сотрудников на мирный протест после фальсифицированных выборов в августе 2020 года, запугивая и увольняя сотрудников, которые присоединились к мирным протестам и забастовкам», — отмечается в пресс-релизе.

За грубые и систематические нарушения прав человека в Беларуси после фальсификации «президентских выборов» 2020 года канадское правительство включила в санкционные списки:

- Николая Лукашенко;

- Юлию Близнюк;

- Виталия Синило;

- Ирину Правдун;

- Валентину Новикову;

- Вадима Мозоль;

- Александра Абашина.

Кроме того под ограничения попали Олег Мищенко, Павел Муравейко и Андрей Федин. Их включили за причастность к военному производству.

Из юрлиц под рестрикциями оказались «Минский электротехнический завод», Конструкторское бюро «Дисплей», «Минский научно-исследовательский приборостроительный институт», «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин», «Планар» и «Гомсельмаш».

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