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Топ-5 лучших сериалов 2024 года

  • 9.08.2024, 19:39
  • 2,598
Топ-5 лучших сериалов 2024 года

По мнению зрителей.

Этот рейтинг сериалов составлен ресурсом iMDb, отталкиваясь от мнений пользователей.

То есть сериалы выбирали не какие-то там эксперты, а настоящие зрители. Именно поэтому велика вероятность, что каждый белорус найдет для себя «тот самый» сериал.

«Оne piece»

Первое место - сериал «Оne piece», причем, не версия от Netflix 2023 года, а именно сериал 1999 года. По сюжету, король пиратов Гол. Д. Роджер где-то спрятал сокровище, которое называется Ван-Пис, а после смерти пирата отважные смельчаки бросились искать клад.

Парень по имени Луффи, хоть и живет в маленькой деревне, но тоже мечтает стать пиратом, и у него есть «фора» - еще с детства он обладает суперспособностями, поэтому тоже решает присоединиться к поиску сокровища.

«Сёгун»

«Сегун» - сериал, снятый по роману Джеймса Клавелла о Японии в XVII веке. Главный герой - английский штурман Джон Блэкторн на борту голландского судна попадает к берегам Японии. Ситуация плачевная - экипаж умирает от голода, а капитана и вовсе нет - он покончил с собой. Джон тут же попадает в плен к японцу - лорду Торанаге и объясняет ему, что о Японии никто не знает.

Португалия говорит всем, что ее флаг единственный, а сама страна - колония. В этот момент Торанаге понимает, что англичанин ему полезен в борьбе против других лордов.

«Люди Икс ’97»

«Люди Икс 97» - мультсериал про супергероев, в основе которого лежат комиксы об одноименной команде и мультсериал «Люди Икс» 1992 года. Действие сюжета начинается сразу после смерти профессора Икс и рассказывает о приключениях мутантов.

Зритель видит, что герои сериала постоянно сталкиваются с новыми трудностями и препятствиями, с которыми им предстоит справиться в одиночку ввиду отсутствия своего наставника.

«Медведь»

«Медведь» сериал, который можно назвать кулинарным шоу с элементами психотерапии. Сериал снят в революционной технике - очень динамичный сюжет, быстрые диалоги, ругательства, молниеносная операторская работа и рваное повествование.

Тем не менее, от картины оторваться трудно - интересно наблюдать за тем, как закусочная в Чикаго превращается в ресторан уровня Мишлен, а также сопереживать героям в их душевных терзаниях.

«Fallout»

«Fallout» - сериал от создателей «Мира Дикого Запада» и создан он по мотивам одноименной игры, по сюжету которой главный герой должен выжить в мире после ядерной войны.

События в сериале разворачиваются в 2296 году - во времени, когда с момента уничтожения 90% населения Земли прошло больше 200 лет. Те, кто выжил, живут в бункерах под землей, а снаружи царит беззаконие, хаос, разруха и мутанты.

Там нет питьевой воды, еды и жизни, но главной героине сериала Люси придется выйти из бункера, чтобы спасти своего отца, которого похитили рейдеры, ворвавшиеся в убежище извне.

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