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Белорусам придется платить за вызов «скорой»

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  • 9.08.2024, 19:57
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Белорусам придется платить за вызов «скорой»

В некоторых случаях.

«Краем уха услышал, что вызов скорой помощи стал платным. А почему вдруг?» - спросил у «АиФ» житель Могилева.

В данном случае речь идет о вызове скорой помощи на места ДТП, в которых по вине водителей тяжкие телесные повреждения получают пешеходы. Это прописано в ст. 64 Закона «О здравоохранении»: физлица, причинившие своими противоправными действиями вред здоровью граждан Беларуси, должны возместить организациям здравоохранения расходы на оказание медпомощи пострадавшим.

По сообщению прокуратуры Могилевской области, в регионе за январь – июнь 2024 г. 52 гражданина возместили учреждениям здравоохранения расходы на лечение потерпевших в сумме свыше 22 тыс. руб.

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