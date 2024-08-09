Белорусам придется платить за вызов «скорой»4
- 9.08.2024, 19:57
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В некоторых случаях.
«Краем уха услышал, что вызов скорой помощи стал платным. А почему вдруг?» - спросил у «АиФ» житель Могилева.
В данном случае речь идет о вызове скорой помощи на места ДТП, в которых по вине водителей тяжкие телесные повреждения получают пешеходы. Это прописано в ст. 64 Закона «О здравоохранении»: физлица, причинившие своими противоправными действиями вред здоровью граждан Беларуси, должны возместить организациям здравоохранения расходы на оказание медпомощи пострадавшим.
По сообщению прокуратуры Могилевской области, в регионе за январь – июнь 2024 г. 52 гражданина возместили учреждениям здравоохранения расходы на лечение потерпевших в сумме свыше 22 тыс. руб.