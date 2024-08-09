«Это еще не вся операция»: Россию ждут новые сюрпризы не только в Курской области 2 9.08.2024, 20:10

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События развиваются стремительно.

События в Курской области развиваются довольно стремительно. В России до сих пор не до конца понимают, что им делать, из-за чего их военные несут немалые потери.

О том, как чего еще можно ждать от событий в Курской области, «24 Каналу» рассказал военный эксперт, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Интересно отметить, что в сети появилось видео, где украинские военные утверждают об контроле над Суджей.

Промежуточные итоги событий в Курске

Утром 6 июля российские телеграм-каналы массово начали сообщать о «прорыве границы» в Курской области. В течение нескольких следующих дней паника у россиян росла, ведь неизвестные подразделения продолжали двигаться вперед через населенные пункты России.

- Держать в тайне продвижение войск так, чтобы враг не знал о ваших намерениях – очень трудно. Эффект внезапности в Курской области был, что очень важно, и он обеспечил своеобразную панику. Каковы ее индикаторы? Путин пытается изображать из себя очень спокойного, вроде бы «все под контролем». Герасимов ему доложил, что уже «проблемы нет», – отметил Александр Мусиенко.

Кроме того, российские паблики переполнены различной информацией и о событиях в Курской области, и о реакции на эти события. Кто-то пишет, что якобы туда должны перебрасывать войска из Белгородской области, кто-то – публикует информацию, что в район Курска уже якобы мчатся «вагнеровцы».

То есть сами же россияне делают панические вбросы, потому что не было готовности. Сейчас же ситуацию лихорадочно пытаются решить.

«Рано подводить итоги всего, потому что, думаю, стоит ожидать еще «сюрпризов». Возможно, и не только на этом направлении. Мы еще не наблюдаем всю операцию. Важно и то, что определенные российские резервы, которые должны были отправляться на Донбасс, Россия будет вынуждена перебрасывать в Курскую область. Признаки этого есть», – подчеркнул военный эксперт.

Уже есть предварительная информация о том, что россияне не будут перебрасывать резервы под Нью-Йорк и Торецк в Донецкой области. Эти планы как минимум откладываются, если не отменяются вообще. Кроме того, конечно, важно то, что россияне понесут потери. Как в живой силе, так и в технике.

К тому же это серьезный политический сигнал для Запада.

Куда могут двигаться подразделения в Курской области

Интересно, что мэр Курчатова, что в 60 километрах от границы России с Украиной, сообщил о боях в нескольких десятках километров от города. Именно там расположена Курская АЭС.

- Сейчас видно, что идет расширение плацдарма для обеспечения логистики. Движение идет вдоль железной дороги и дорог, это для того, чтобы обеспечить стабильность логистики. Куда ее обеспечивают пока неизвестно. Теоретически, это может быть и Курская АЭС, такого исключать нельзя. Как будет на практике – увидим, – отметил Мусиенко.

По состоянию на сейчас можно утверждать, что ситуация является динамичной и развивается – она не застопорилась. А дальше, вероятно, будет.

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