Удар по аэродрому «Липецк-2»: появились спутниковые снимки последствий

Удар по аэродрому «Липецк-2»: появились спутниковые снимки последствий1
- 9.08.2024, 20:28
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На территории продолжался масштабный пожар.
В ночь на 9 августа Украина нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому «Липецк-2». В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.
Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться в качестве складов - полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар.
На земле также видны две воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, которые использовали украинские войска для нанесения ударов.