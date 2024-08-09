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Удар по аэродрому «Липецк-2»: появились спутниковые снимки последствий

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  • 9.08.2024, 20:28
  • 1,182
Удар по аэродрому «Липецк-2»: появились спутниковые снимки последствий

На территории продолжался масштабный пожар.

В ночь на 9 августа Украина нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому «Липецк-2». В сети появились спутниковые снимки последствий атаки.

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться в качестве складов - полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар.

На земле также видны две воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, которые использовали украинские войска для нанесения ударов.

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