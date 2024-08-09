В Беларусь идут атмосферные фронты и воздушные массы с Балтийского моря 1 9.08.2024, 20:36

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Они скажутся на погоде в выходные.

В Белгидромете рассказали, будет ли погода в Беларуси комфортной на выходных, 10 и 11 августа, и чего ждать в начале следующей недели.

После непродолжительной паузы в дождях коррективу в погоду внесут атмосферные фронты. В субботу 10 августа местами, а утром и днем по Витебской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы, ночью и утром - туманы. Ночью температуры опустятся до +11 - +17 градусов, днем воздух прогреется до + 22 - +28.

В воскресенье, 11 августа, за погоду в Беларуси будут отвечать атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Из-за чего ночью местами, а днем почти по всей стране - кратковременные дожди, возможны местами грозы. При грозах порывы ветра будут усиливаться до 15-20 метров в секунду. В ночные часы похолодает до+8 - + 14 градусов, днем от +18 по северу до +26 по югу страны.

По предварительному прогнозу Белгидромета, неустойчивая с дождями погода сохранится и в начале следующей рабочей недели. В понедельник, 12 августа, днем на большей части Беларуси ожидаются дожди и грозы, возможно усиление порывов ветра до 15-18 метров в секунду. Ночью около +8 - +13 градусов, днем будет от +17 в северных регионах до +24 по югу и юго-западу страны.

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