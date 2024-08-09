Пассажирский самолет упал в Бразилии
- 9.08.2024, 20:43
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На борту находились 58 пассажиров.
В Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, сообщает G1.
«Пассажирский самолет разбился в районе Капела (Бразилия)», — передает G1. По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, крушение потерпел турбовинтовой пассажирский самолет ATR-72.
Отмечается, что близлежащие больницы мобилизуют своих сотрудников. На месте происшествия работает пожарная охрана и военная полиция.