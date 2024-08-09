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«У россиян возникла серьезная проблема из-за боев в Курской области»

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  • 9.08.2024, 20:56
  • 6,382
«У россиян возникла серьезная проблема из-за боев в Курской области»
Роман Свитан

Анализ полковника ВСУ.

В Курской области уже несколько суток продолжаются активные боевые действия. Россияне очень вяло реагируют на тамошние события, которые уже привели к серьезной для них проблеме.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал «24 Каналу», какие осложнения возникли у врага из-за операции в Курской области.

Свитан заметил, что у россиян возникла серьезная проблема, поскольку была перерезана железная дорога в районе Суджи, по которой шло топливо. Мозырский НПЗ в Беларуси качал практически весь произведенный дизель россиянам на восточный фронт. Поэтому этот поток теперь перекрыт.

По его словам, еще одна железная дорога находится под украинским огневым контролем.

- У россиян сейчас будет проблема с дизелем: перебрасывать по большой дуге – это дополнительно несколько десятков часов, – заявил полковник запаса.

Он добавил, что одной из основных задач является перерезание энергоснабжения военным объектам россиян.

Удар по военному аэродрому в Липецке

Полковник запаса отметил, что аэродром в Липецке – это одна из основных украинских целей. Сначала был нанесен серьезный удар по электроподстанции, которая питает, в том числе и аэродром. А дальше уже было поражение самого военного объекта.

- У россиян большая проблема, ведь на этой электроподстанции еще и висят гражданские объекты, – сказал Свитан.

Поэтому, по его словам, в случае уничтожения электроподстанции или любых распределительных энергообъектов «ложится» электроэнергия и в ближайших районах.

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