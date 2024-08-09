В Беларуси детских врачей осталось «на три дня» 5 9.08.2024, 21:02

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В поликлиниках огромные очереди.

Жительница Мозыря рассказала в соцсетях о своей боли из-за очередей в поликлиниках:

— Крик души. Записаться к любому врачу в детской поликлинике невозможно. Очереди на прием большие. Как мне ребенка записать? Я все понимаю, но когда будут в детской поликлинике специалисты? На такой большой город, такая маленькая поликлиника, даже о больнице молчу. Можно было построить большую детскую поликлинику со всеми специалистами. Наверно всех все устраивает? — возмущается мозырянка.

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