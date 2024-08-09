Новый седан BMW рассекретили до презентации 6 9.08.2024, 21:04

1,652

Подчеркивается, что это самый дешевый седан немецкой марки.

В интернет попали фото BMW 2 Series Gran Coupe второго поколения. Самый дешевый седан немецкой марки презентуют в конце нынешнего или в начале 2025 года. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Новый BMW 2 Series Gran Coupe рассекретили в Китае, причем на фото попала удлиненная версия модели. Она достигает 4663 мм в длину при колесной базе в 2780 мм.

Седан сохранил знакомый профиль с аркообразной крышей и приподнятой задней частью. А вот дизайн передней части выдержан в духе родственного хэтчбека BMW 1 Series четвертого поколения. Седану изменили форму фар и решетки радиатора, а также увеличили воздухозаборник в бампере.

Заряженная версия BMW M235 Gran Coupe имеет более выразительный дизайн. К тому же, она получила задний спойлер и четыре выхлопных трубы.

Салон BMW 2 Series Gran Coupe не показали, но он также будет позаимствован у хэтчбека. Это значит, что на передней панели установят изогнутый двухсекционный дисплей.

Отмечается, что удлиненный седан BMW 2 Series Gran Coupe получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (227 и 335 л. с.). Самым мощным является вариант М235. Европейская версия модели сохранит 2,0-литровые турбодизели мощностью 150 и 163 л. с.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com