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Новый седан BMW рассекретили до презентации

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  • 9.08.2024, 21:04
  • 1,652
Новый седан BMW рассекретили до презентации

Подчеркивается, что это самый дешевый седан немецкой марки.

В интернет попали фото BMW 2 Series Gran Coupe второго поколения. Самый дешевый седан немецкой марки презентуют в конце нынешнего или в начале 2025 года. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Новый BMW 2 Series Gran Coupe рассекретили в Китае, причем на фото попала удлиненная версия модели. Она достигает 4663 мм в длину при колесной базе в 2780 мм.

Седан сохранил знакомый профиль с аркообразной крышей и приподнятой задней частью. А вот дизайн передней части выдержан в духе родственного хэтчбека BMW 1 Series четвертого поколения. Седану изменили форму фар и решетки радиатора, а также увеличили воздухозаборник в бампере.

Заряженная версия BMW M235 Gran Coupe имеет более выразительный дизайн. К тому же, она получила задний спойлер и четыре выхлопных трубы.

Салон BMW 2 Series Gran Coupe не показали, но он также будет позаимствован у хэтчбека. Это значит, что на передней панели установят изогнутый двухсекционный дисплей.

Отмечается, что удлиненный седан BMW 2 Series Gran Coupe получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (227 и 335 л. с.). Самым мощным является вариант М235. Европейская версия модели сохранит 2,0-литровые турбодизели мощностью 150 и 163 л. с.

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