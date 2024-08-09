закрыть
9 августа 2024, пятница, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Сбитие вертолетов дронами СБУ в Курской области - новая страница в истории войн

  • 9.08.2024, 21:18
  • 2,350
Эксперт: Сбитие вертолетов дронами СБУ в Курской области - новая страница в истории войн

Стоимость одного сбитого российского вертолета - более $18 миллионов.

Сбитие двух российских вертолетов FPV-дронами на Курщине - это новая страница в истории войны. Об этом написал в «Фейсбуке» украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт отмечает, что сбитие вертолетов произошло благодаря технологическим инновациям, которые применила СБУ.

- Речь идет о высоком уровне военного менеджмента.Для уничтожения российской техники Служба использует воздушные и морские дроны, которые являются собственными разработками. Десятки проведенных спецопераций имеют значительное влияние на ход войны. Однако самое главное в успехе спецопераций - профессионалы. Люди - вот самый ценный ресурс этой войны, и вижу, что в ведомстве Малюка это хорошо понимают, - подчеркивает Голобуцкий.

Отдельно эксперт останавливается на стоимости подбитой техники:

- Стоимость сбитого российского вертолета - более 18 млн долларов. Это в тысячи раз больше стоимости дрона, который его сбил. А я напомню, что бойцами Службы уже уничтожено более тысячи танков, а также БТРы, артиллерийские системы, радиолокационные установки и тому подобное. В общем, техника врага, которую подбили подразделения Службы, стоит миллиарды долларов.

- Уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир. А нам остается следить за событиями на Курщине и ждать новых успешных случаев демилитаризации врага на его территории, - резюмирует Голобуцкий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин