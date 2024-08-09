Эксперт: Сбитие вертолетов дронами СБУ в Курской области - новая страница в истории войн
- 9.08.2024, 21:18
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Стоимость одного сбитого российского вертолета - более $18 миллионов.
Сбитие двух российских вертолетов FPV-дронами на Курщине - это новая страница в истории войны. Об этом написал в «Фейсбуке» украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Эксперт отмечает, что сбитие вертолетов произошло благодаря технологическим инновациям, которые применила СБУ.
- Речь идет о высоком уровне военного менеджмента.Для уничтожения российской техники Служба использует воздушные и морские дроны, которые являются собственными разработками. Десятки проведенных спецопераций имеют значительное влияние на ход войны. Однако самое главное в успехе спецопераций - профессионалы. Люди - вот самый ценный ресурс этой войны, и вижу, что в ведомстве Малюка это хорошо понимают, - подчеркивает Голобуцкий.
"Служба божа України" доганяє кармою черговий російський гелікоптер pic.twitter.com/91Lb5jccCH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Отдельно эксперт останавливается на стоимости подбитой техники:
- Стоимость сбитого российского вертолета - более 18 млн долларов. Это в тысячи раз больше стоимости дрона, который его сбил. А я напомню, что бойцами Службы уже уничтожено более тысячи танков, а также БТРы, артиллерийские системы, радиолокационные установки и тому подобное. В общем, техника врага, которую подбили подразделения Службы, стоит миллиарды долларов.
- Уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир. А нам остается следить за событиями на Курщине и ждать новых успешных случаев демилитаризации врага на его территории, - резюмирует Голобуцкий.