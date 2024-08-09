Эксперт: Сбитие вертолетов дронами СБУ в Курской области - новая страница в истории войн 9.08.2024, 21:18

2,350

Стоимость одного сбитого российского вертолета - более $18 миллионов.

Сбитие двух российских вертолетов FPV-дронами на Курщине - это новая страница в истории войны. Об этом написал в «Фейсбуке» украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт отмечает, что сбитие вертолетов произошло благодаря технологическим инновациям, которые применила СБУ.

- Речь идет о высоком уровне военного менеджмента.Для уничтожения российской техники Служба использует воздушные и морские дроны, которые являются собственными разработками. Десятки проведенных спецопераций имеют значительное влияние на ход войны. Однако самое главное в успехе спецопераций - профессионалы. Люди - вот самый ценный ресурс этой войны, и вижу, что в ведомстве Малюка это хорошо понимают, - подчеркивает Голобуцкий.

"Служба божа України" доганяє кармою черговий російський гелікоптер pic.twitter.com/91Lb5jccCH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Отдельно эксперт останавливается на стоимости подбитой техники:

- Стоимость сбитого российского вертолета - более 18 млн долларов. Это в тысячи раз больше стоимости дрона, который его сбил. А я напомню, что бойцами Службы уже уничтожено более тысячи танков, а также БТРы, артиллерийские системы, радиолокационные установки и тому подобное. В общем, техника врага, которую подбили подразделения Службы, стоит миллиарды долларов.

- Уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир. А нам остается следить за событиями на Курщине и ждать новых успешных случаев демилитаризации врага на его территории, - резюмирует Голобуцкий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com