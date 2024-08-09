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Трое мужчин в Минске ограбили клиента банка прямо в отделении

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  • 9.08.2024, 21:23
  • 4,296
Трое мужчин в Минске ограбили клиента банка прямо в отделении

Им удалось скрыться на авто.

В Минске прошел суд над тремя мужчинами, которые в декабре прошлого года ограбили клиента банка прямо в отделении. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Фигуранты уголовного дела — 52-летний житель Минского района (его обвинили в грабеже, совершенном группой лиц, в особо крупном размере, совершенном повторно), 26-летний житель Минска (ему предъявили обвинение в грабеже, совершенном группой лиц, в особо крупном размере) и 27-летний житель столицы (его судили по обвинению в пособничестве в грабеже, совершенном группой лиц, в особо крупном размере).

По версии обвинения, мужчины утром 20 декабря 2023 года пришли к отделению одного из банков. Двое из них вошли в здание, а третий ждал в автомобиле.

«Один из обвиняемых, находясь в помещении отделения банка, получил от потерпевшего под предлогом оказания помощи в переводе денежных средств иному лицу свыше 16 тысяч евро, после чего стал действовать открыто и выбежал с похищенными денежными средствами на улицу, на крики потерпевшего не реагировал. Далее он сел в автомобиль без регистрационных знаков под управлением второго обвиняемого. После чего мужчины скрылись с места преступления», — рассказали в Генпрокуратуре.

Третий находился в помещении банка и наблюдал за происходящим. В случае, если бы все пошло не по плану, он должен был подстраховать подельников. Он ушел из здания после того, как его «напарник» с деньгами убежал и сел в машину.

После этого грабители поделили украденные деньги, часть потратили, а оставшиеся примерно 10,3 тысячи евро у них изъяли оперативники, когда задержали вечером в тот же день.

Суд приговорил одного из обвиняемых к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 300 базовых величин (12 тысяч рублей).

Второй фигурант наказан шестью годами лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафом в размере 200 базовых величин (восемь тысяч рублей).

Третий соучастник грабежа получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф в 200 базовых величин (восемь тысяч рублей).

Отмечается, что двое обвиняемых попали под амнистию, объявленную к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в итоге суд частично освободил их от наказания в виде лишения свободы на срок один год.

Автомобиль, на котором они уехали из банка с похищенными деньгами, у них конфисковали в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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