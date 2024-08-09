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США объявили новый пакет помощи Украине на $125 миллионов

  • 9.08.2024, 21:25
  • 1,240
США объявили новый пакет помощи Украине на $125 миллионов

Стало известно, что в него вошло.

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 9 августа, объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

«Этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее насущнейших потребностей, в том числе: средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для выявления и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие», - отметили в Пентагоне.

В новый пакет вошли:

- ракеты Stinger;

- боеприпасы для HIMARS;

- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

- многофункциональные радары;

- противотанковые ракеты TOW;

- противотанковые системы Javelin и AT-4;

- неназванное количество бронированных машин HMMWV;

- боеприпасы к стрелковому оружию;

- взрывное оборудование и боеприпасы;

- оборудование для защиты критической инфраструктуры;

- запчасти и вспомогательное оборудование.

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