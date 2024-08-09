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Гимнастка Раскина брала «серебро» Олимпиады за Беларусь, а теперь как тренер – с «золотом»

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  • 9.08.2024, 21:37
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Гимнастка Раскина брала «серебро» Олимпиады за Беларусь, а теперь как тренер – с «золотом»

Немка Дарья Варфоломеева выиграла многоборье в художественной гимнастике в Париже.

В свое время травматичная белорусская «художница» Юлия Раскина, превозмогая боль, брала награды самых крупных турниров – в том числе на ее счету серебро ОИ-2000. До следующей Олимпиады Раскина не дотянула, надолго уходила в цирк, а в 2015-м стала тренировать в Германии, пишет «Трибуна».

Там к ней быстро попала перспективная дочь российских родителей Маргарита Колосов. А еще через несколько лет – настоящий бриллиант: из России в Германию переехала Дарья Варфоломеева.

К ОИ-2024 20-летняя Колосов подошла просто претенденткой на медали при некотором везении, а 17-летняя Варфоломеев – очевидной фавориткой: она выиграла абсолютно все дисциплины на ЧМ-2023. Да, можно сказать, что это только из-за бана для россиянок в ответ на войну в Украине. Но это разговоры в пользу бедных – в России отказались получать нейтральный статус, даже когда это разрешили, и с Варфоломеев даже на Кубке мира не столкнулись. А вот белoрусская режимница Алина Горносько в 2024-м попробовала – и жестко проиграла натурализованной немке.

Теперь в Париже Варфоломеев в квалификации стала второй, а Колосов – пятой. Но, как оказалось, фаворитка просто приберегла лучшие выступления на финал. После упражнений с обручем, мячом и булавами Варфоломеев более чем на два балла опережала болгарку Боряну Калейн.

Оставалось не ошибиться с лентой – Варфоломеев, которая выступала предпоследней, к тому моменту уже знала, что Калейн в заключительном подвиде выступила отлично, но не на отыгрыш отставания. И российская немка справилась – сразу после окончания программы победно стукнула кулаком по ковру.

А неподалеку торжествовала Раскина – сначала подпрыгнула от радости, потом закрыла лицо руками.

Оценок за ленту Варфоломеев и Раскина ждали вместе. На 0,5 балла ниже, чем у Калейн – плевать, чемпионство осталось у Германии!

Оставалось выступить только итальянке Софии Рафаэли – она должна была подвинуть Колосов с промежуточного третьего места. Но вдруг серьезная ошибка, провал… Нет – программа была не безгрешной, но оценки хватило, чтобы стать бронзовой медалисткой, обогнав вторую подопечную Раскиной. И нет ничего странного, что Колосов не смогла сдержать слез.

Но на ОИ камеры следят в первую очередь за победителями – и вскоре все переключились обратно на Варфоломеев. Золото вручили сразу – ученица превзошла тренера.

Раскину же впору называть претенденткой на новую награду немецкому тренеру года – такая уже была в 2022-м, когда Варфоломеев взяла пять медалей ЧМ.

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