Не только аэродром и склад с КАБами: какой важный объект еще могли поразить ВСУ в Липецке 9.08.2024, 21:48

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Украина разрушает способности России в авиации.

Вооруженные Силы Украины ночью 9 августа атаковали аэродром «Липецк-2», расположенный в Липецкой области России. На военном объекте были несколько десятков истребителей, вертолеты и склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Кроме того, в Липецке на авиабазе размещен 4-й Центр боевого применения и переобучения летного состава, который является одним из крупнейших в России. Подробнее об этом «24 Каналу» рассказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Крайне важный объект

4-й Центр боевого применения и переобучения летного состава занимается научно-инновационными исследованиями по изучению и исследованию систем, которые должны улучшить эффективность и работу российской авиации.

- Это довольно важный объект и серьезное событие, – отметил Мусиенко.

Такие центры мониторят все, что происходит во время ведения боевых действий и вносят коррективы, а также технологические новации для усовершенствования возможностей полетов российских самолетов и улучшения их способности и эффективности.

- Системность работы украинских сил заключается не только в том, чтобы наносить удары по аэродромам тактической авиации врага откуда осуществляются вылеты самолетов, которые атакуют КАБами, а еще таким образом Украина разрушает способности России в авиации, – сказал военный эксперт.

Отметим, что на аэродроме в Липецке базировались различные самолеты. В частности, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31. С этого аэродрома осуществлялись вылеты авиации, которая наносит удары управляемыми авиабомбами по линии фронта и по территории Украины.

Также на складах хранилось более 700 управляемых авиабомб. Поэтому после атаки украинских БпЛА был мощный взрыв, который привел к цепной детонации и масштабному пожару на значительной части аэродрома.

Власти России подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов.

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