В центре Скиделя можно купить целый замок 9.08.2024, 21:59

Названа цена.

Дом в замковом стиле можно купить в центре Скиделя. Он находится в усадебном парке Антоновичей-Четвертинских и построен на месте бывшего дома и дворика католического священника. Сейчас его выставили на продажу, сообщает wikidom.by.

«Построен из современных материалов — кирпич и газосиликатный блок, утеплен минеральной ватой, оштукатурен. Но при этом декор стен выполнен из голландского облицовочного кирпича ручной формовки», — говорится в сообщении.

Замок занимает площадь в 286 квадратных метров. На первом этаже располагается просторная гостиная (38 квадратных метров), кухня-столовая (28 квадратных метров), тренажерный зал, бильярдная, музыкальная комната, санузел, топочная и просторная терраса. На втором этаже — пять спален, кабинет и большой балкон. В гостиной есть печь-камин. Также в доме есть старинный подвал с арочными сводами из кирпича.

Участок возле дома — 12 соток, там растут декоративные кустарники и туи. Также во дворе — большой гараж и сарай.

В описании этой усадьбы отмечается, что она находится в «парке Антоновичей- Четвертинских, который сейчас имеет статус памятника природы». Сам парк появился в конце XIX века и сейчас занимает более четырех гектаров. Спланировали его так, что пейзажные картины раскрываются постепенно. Потенциальных покупателей привлекают идеей, что в этом замке можно организовать гостинично-туристический бизнес.

На замок просят 88 тысяч долларов.

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