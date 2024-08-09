США выиграли «золото» Олимпиады в женской эстафете 4х100 1 9.08.2024, 22:05

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Второе место заняла Великобритания.

На Олимпийских играх в Париже разыграли медали в эстафете 4х100 среди женщин. Победу одержала команда США, показавшая свой лучший результат сезона – 41,78, сообщает «Трибуна».

В составе американской команды выступили Мелисса Джефферсон, Тваниша Терри, Габриэль Томас и Ша'Карри Ричардсон, для которой это дебютное олимпийское золото.

Олимпийские игры-2024. Париж, Франция. Бег, эстафета 4х100.

Женщины

1. США – 41,78

2. Великобритания – 41,85

3. Германия – 41,97

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