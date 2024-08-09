Белорусы в эти выходные могут увидеть потрясающий звездный дождь

Белорусы в эти выходные могут увидеть потрясающий звездный дождь2
- 9.08.2024, 22:23
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Нас ждет самое красивое астрономическое событие лета.
Ближе к ночи 11 августа и в предрассветные часы 12-го числа жители Земли станут свидетелями метеорного потока Персеиды – одного из самых зрелищных звездопадов года, пишет Smartpress.by.
Хорошо увидится явление в Беларуси. Особенным подарком от природы в эту ночь станет то, что Луна почти исчезнет с небосвода. Можно будет в полной мере насладиться картиной звездного дождя.
Метеоры в пиковые часы станут вспыхивать на небосводе раз в одну-две минуты. Все будет отчетливо видно даже невооруженным глазом.
К тому же в этот день Марс и Юпитер максимально приблизятся к Земле. Они станут сопровождать вспышки метеоров.
Ученые рассказали, что поток Персеиды состоит из частиц льда и пыли, оставленных кометой Свифта – Туттля. Они проносятся в верхних слоях земной атмосферы со скоростью в 60 км/с. Эти частицы сохраняют активность еще несколько дней после пика потока.