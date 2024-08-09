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Испания завоевала «золото» футбольного турнира Олимпиады

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  • 9.08.2024, 22:54
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Испания завоевала «золото» футбольного турнира Олимпиады

В финале сборная Испании обыграла французскую команду в дополнительное время.

На «Парк-де-Пренс» завершился финальный матч футбольного турнира Олимпийских игр в Париже, сообщает «Прессбол».

Сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Франции и завоевала золотые медали.

По ходу встречи испанцы выигрывали со счетрм 3:1, но французы в концовке свели сражение за главный приз к дополнительному времени.

Там все решил дубль нападающего «Райо Вальекано» Серхио Камельо.

Франция (олимп.) — Испания (олимп.) — 3:5 д.в.

Голы: 1:0 — Мийо (11). 1:1 — Лопес (18). 1:2 — Лопес (25). 1:3 — Баена (28). 2:3 — Аклиуш (79). 3:3 — Матета (90+3, с пенальти). 3:4 — Камельо (100). 3:5 — Камельо (120+1).

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