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Премьер Дании: Альтернатив победе Украины в войне нет

  • 1.09.2024, 0:15
Премьер Дании: Альтернатив победе Украины в войне нет
Метте Фредериксен
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Выигрыш РФ будет поражением Запада.

Альтернативы победы Украины в войне с Россией нет. Выигрыш РФ будет не только проигрышем Украины, но и поражением Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен на конференции Globsec Forum в Праге 31 августа.

Она подчеркнула, что Украина должна выиграть войну. По ее мнению, это «неизбежное развитие».

«Нет альтернативы выигрышу Украины в войне. Потому что если выиграет Россия, то не только Украина терпит поражение, но и все мы», - сказала премьер.

Фредериксен заявила, что в Европе сформировалось практически единодушное мнение о поддержке Украины.

«Иногда у нас возникают внутренние дискуссии... Но 26 против одного», - подчеркнула глава правительства Дании.

Помощь Дании для Украины

Следует отметить, что Дания с начала полномасштабного вторжения российских войск поддерживает Украину.

Страна предоставила Украине финансовую и гуманитарную помощь, поддержала санкции ЕС против России и Беларуси, а также выделяет военную помощь украинской армии. Вместе с Нидерландами Дания возглавила авиационную коалицию по передаче истребителей F-16.

Мэтте Фредериксен на конференции Globsec Forum подчеркнула, что датские F-16 «уже работают» в Украине. Также Дания разрешила Украине использовать предоставленное оружие для ударов по России.

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