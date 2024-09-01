Власти собираются прийти с проверками к некоторым компаниям и ИП
- 1.09.2024, 2:36
Уже в сентябре.
Фонд соцзащиты населения озвучил список компаний и организаций, в которые намерены прийти с проверками в сентябре. Госконтроль тем временем обновил подобный перечень, к кому из фирм и ИП в следующем месяце планируют наведаться «в гости», отмечает «Зеркало».
В Могилевской области специалисты ФСЗН намерены прийти с проверками в сентябре в том числе в компании «РольфТрэйд» (торговая сеть «Перекресток»), «МогНат» (до 1 июля 2020 года — «Могилевоблпищепром»).
В Минске ФСЗН проверит в следующем месяце в том числе производителя сигарет «Табак-инвест» (бизнес Павла Топузидиса, которого считают одним из «кошельков» Лукашенко), компанию «Белбакалея», Минский хладокомбинат №2.
Тем временем Госконтроль обновил план выборочных проверок по организациям и ИП, к которым намерены наведаться с проверками специалисты этого ведомства и других госорганов.
Так, в Минске специалисты КГК посетят в том числе компании «Прокредит» (консультирует по получению займов). Напомним, ранее это ведомство озадачилось рынком микрозаймов.
МЧС собирается в сентябре проверить в столице «Трайпл» (компания опального бизнесмена Юрия Чижа, который недавно вернул полный контроль над этой фирмой. Он стал гендиректором фирмы, которую спасли от банкротства), Белстат — фирму «Юнифарм» (сеть аптек) и «маму» ритейлера «Виталюр», который «умер», а Нацбанк — «Банк Решение».
Посмотреть полный список организаций и ИП, к которым в следующем месяце намерены прийти с проверками, можно на сайте КГК по ссылке.